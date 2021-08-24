CNN: Директор ЦРУ провів у Кабулі таємну зустріч з лідером «Талібану». Ісламісти не підтверджують, але й не спростовують
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів у Кабулі таємну зустріч з лідером політичного крила ісламістського руху «Талібан» Абдулою Гані Барадаром.
Про це пишуть з посиланням на власні джерела американські видання CNN і The Washington Post.
Там зазначають, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує регулярні контакти з талібами протягом усього процесу евакуації з Афганістану іноземців та афганців, які хочуть покинути країну. Зустріч Бернса з представниками «Талібану» є першими прямими перемовинами на найвищому рівні відтоді, як таліби захопили владу в Афганістані.
Також, як зазначило одне з джерел, зустріч провели для того, щоб адміністрація Байдена мала більш чітке уявлення про позиції талібів з низки питань, оскільки наближається кінцева дата для евакуації — 31 серпня.
У самому «Талібані» факт зустрічі з директором ЦРУ не підтвердили, але й не спростували. Речник талібів Забіхула Муджахід на пресконференції зазначив, що «Талібан» не задоволений бажанням афганців покинути країну та евакуюватися. Він закликав їх повертатися додому, а США — не спонукати жителів Афганістану до евакуації.
Також Муджахід розповів, що «Талібан» працює над процедурою повернення жінок до роботи. Він зазначив, що жінкам не буде заборонено працювати в Афганістані. Також він запевнив у безпеці посольства іноземних країн і закликав їх продовжувати свою роботу.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 людей. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч людей.