Премʼєр Вірменії назвав кількість загиблих під час війни в Нагірному Карабаху та заявив, що готовий до перемовин
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав кількість загиблих під час війни з Азербайджаном у Нагірному Карабаху восени 2020 року.
Про це пише Deutsche Welle.
«Після 44-денної війни ми нараховуємо 3 773 загиблих, 243 людини зникли безвісти», — розповів він під час виступу в парламенті.
За його словами, Вірменія готова до «конструктивних перемовин» у питанні Нагірного Карабаху, але за посередництва ОБСЄ. Єреван чекає «конкретних пропозицій» щодо цього.
«Ми вважаємо за необхідне відновити переговорний процес у рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ», — підкреслив Пашинян.
- У січні лідери Вірменії, Азербайджану та Росії провели переговори в Москві, за підсумками яких було підписано спільну заяву сторін про розвиток Нагірного Карабаху. Азербайджан у 2021 році виділить $1,3 мільярда на відновлення регіону Нагірного Карабаху.
- У ніч на 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (з 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша.