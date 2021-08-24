Премʼєр Вірменії назвав кількість загиблих під час війни в Нагірному Карабаху та заявив, що готовий до перемовин

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав кількість загиблих під час війни з Азербайджаном у Нагірному Карабаху восени 2020 року.

Про це пише Deutsche Welle.

«Після 44-денної війни ми нараховуємо 3 773 загиблих, 243 людини зникли безвісти», — розповів він під час виступу в парламенті.

За його словами, Вірменія готова до «конструктивних перемовин» у питанні Нагірного Карабаху, але за посередництва ОБСЄ. Єреван чекає «конкретних пропозицій» щодо цього.

«Ми вважаємо за необхідне відновити переговорний процес у рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ», — підкреслив Пашинян.