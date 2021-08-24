Рада підтримала у першому читанні закон про Великий герб України

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про затвердження в Україні Великого державного гербу.

За відповідне рішення проголосували 257 нардепів.

Документ підтримали 213 членів фракції «Слуга народу», 13 — фракції «Батьківщина», 16 — групи «Довіра», 9 — фракції «За майбутнє», а також 6 позафракційних нардепів. Відмовилися голосувати за Великий герб фракції ОПзЖ, «Європейська солідарність» і «Голос».

Верховна Рада України