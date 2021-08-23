CNN: США відправляють до Кабулу понад 30 військово-транспортних літаків

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Сполучені Штати відправляють до афганської столиці Кабулу понад 30 військово-транспортних літаків для евакуації біженців, яку таліби вимагають завершити протягом тижня. Про це в понеділок, 23 серпня, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерело, задіяне в операції.

Загалом до Кабулу протягом доби прибуде 33 літаки C-17 ВПС США. Кожен з них зможе взяти на борт приблизно 400 пасажирів. Як підкреслило джерело, це допоможе значно скоротити кількість людей, які очікують на евакуацію з аеропорту. За останніми даними, зараз там знаходиться 20 тисяч осіб.

Також 23 серпня управління цивільної авіації Афганістану повідомило, що знову призупинило роботу аеропорту Кабулу «з метою запобігання скупченню людей і безладу в повітряної гавані». Скільки триватиме пауза, невідомо.

Джерело CNN пояснило хаос в аеропорту рішенням американської влади видавати так звану спеціальну міграційну візу (SIV) для біженців без порядкових номерів або ж імен. Після цього багато афганців, які отримали цей документ, копіювали і передавали його іншим співвітчизникам.