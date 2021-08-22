Німеччина і Україна підписали меморандум про співпрацю у виробництві «зеленого» водню

Новини

Twitter / Andrij Melnyk

В рамках домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, НАК «Нафтогаз України» і німецька енергокомпанія RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) підписали меморандум про співпрацю у напрямку виробництва «зеленого» водню.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Цей меморандум стосується співпраці у сфері водневої економіки. «Нафтогаз» вбачає великі перспективи України у цій сфері. Зокрема це стосується виробництва «зеленого» водню — водню, який виробляється з відновлюваних джерел енергії, а також зберігання та споживання водню», — повідомив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

За його словами, цей документ відкриває перспективи в експорті «зеленого» водню на європейський ринок, зокрема до Німеччини. Для цього може використовуватися як наявна мережа газопроводів, так і альтернативні засоби, зокрема судна для транспортування аміаку. Пілотний проект передбачає доправляння саме суднами у вигляді «зеленого» аміаку.

Меморандум також передбачає можливості комерційного продажу українського «зеленого» водню на європейських ринках, з фокусом на існуючі ринки. Крім того, меморандум передбачає можливості розвитку проєктів відновлюваної енергетики на шельфі та узбережжі морів.

Робочі групи НАК «Нафтогаз України» і RWE почнуть спільну діяльність в рамках меморандуму вже у вересні цього року.

Зеленський окремо зазначив, що співпраця в цьому секторі не компенсує Україні втрати від запуску «Північного потоку — 2» у короткостроковій перспективі. Він заявив, що збереження транзиту газу через українську ГТС після 2024 року дасть змогу нашій країні профінансувати «зелений перехід», що у результаті зменшить залежність економіки України від природного газу.