Німеччина і Україна підписали меморандум про співпрацю у виробництві «зеленого» водню
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- Костя Андрейковець
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Twitter / Andrij Melnyk
В рамках домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, НАК «Нафтогаз України» і німецька енергокомпанія RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) підписали меморандум про співпрацю у напрямку виробництва «зеленого» водню.
Про це повідомляє Офіс президента.
«Цей меморандум стосується співпраці у сфері водневої економіки. «Нафтогаз» вбачає великі перспективи України у цій сфері. Зокрема це стосується виробництва «зеленого» водню — водню, який виробляється з відновлюваних джерел енергії, а також зберігання та споживання водню», — повідомив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
За його словами, цей документ відкриває перспективи в експорті «зеленого» водню на європейський ринок, зокрема до Німеччини. Для цього може використовуватися як наявна мережа газопроводів, так і альтернативні засоби, зокрема судна для транспортування аміаку. Пілотний проект передбачає доправляння саме суднами у вигляді «зеленого» аміаку.
Меморандум також передбачає можливості комерційного продажу українського «зеленого» водню на європейських ринках, з фокусом на існуючі ринки. Крім того, меморандум передбачає можливості розвитку проєктів відновлюваної енергетики на шельфі та узбережжі морів.
Робочі групи НАК «Нафтогаз України» і RWE почнуть спільну діяльність в рамках меморандуму вже у вересні цього року.
Зеленський окремо зазначив, що співпраця в цьому секторі не компенсує Україні втрати від запуску «Північного потоку — 2» у короткостроковій перспективі. Він заявив, що збереження транзиту газу через українську ГТС після 2024 року дасть змогу нашій країні профінансувати «зелений перехід», що у результаті зменшить залежність економіки України від природного газу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому, для України жодних гарантій транзиту немає.
- В кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року. Про це ж заявив і Путін.
- 20 серпня лідер США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції проти російських трубопроводів, в тому числі проти «Північного потоку — 2». Після цього Мінфін США ввів санкції проти двох компаній і судна постачання.
- Газопровід можуть добудувати найближчим часом — Путін говорив, що залишилося прокласти 15 км.