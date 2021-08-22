Глава Офісу президента Єрмак: В Афганістані залишається понад 100 українців, їх евакуюють найближчим часом

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

В Афганістані залишається понад 100 українців, евакуація яких відбудеться найближчими днями.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі літака, який 22 серпня привіз з Кабулу 31 українця, пише «Україна 24».

«В Афганістані залишається понад 100 українців і в найближчі дні буде продовжена евакуація. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді», — зазначив Єрмак.

Також він поділився враженнями від евакуації, яка пройшла 22 серпня вранці.

«Я думаю, що навіть у бойовиках в кіно ми такого не бачили. Перша жінка, яка виходила з літака, була на 8 місяці вагітності. Людей евакуювали фактично з місця бойових дій. Пройде час, і ми зможемо розповісти про героїзм, який проявили наші військові», — сказав керівник ОП.

Український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.

Наразі понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану.