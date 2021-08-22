Глава Офісу президента Єрмак: В Афганістані залишається понад 100 українців, їх евакуюють найближчим часом
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
В Афганістані залишається понад 100 українців, евакуація яких відбудеться найближчими днями.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі літака, який 22 серпня привіз з Кабулу 31 українця, пише «Україна 24».
«В Афганістані залишається понад 100 українців і в найближчі дні буде продовжена евакуація. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді», — зазначив Єрмак.
Також він поділився враженнями від евакуації, яка пройшла 22 серпня вранці.
«Я думаю, що навіть у бойовиках в кіно ми такого не бачили. Перша жінка, яка виходила з літака, була на 8 місяці вагітності. Людей евакуювали фактично з місця бойових дій. Пройде час, і ми зможемо розповісти про героїзм, який проявили наші військові», — сказав керівник ОП.
Український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.
Наразі понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Цивільні рейси планують пускати із суботи (21 серпня). Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.