Біженців з Афганістану розмістять на військовій базі в Німеччині
- Автор:
- Олег Панфілович
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Aslan Media / Flickr
Авіабаза ВПС США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому біженців з Афганістану.
Про це пише Deutsche Welle.
Офіційний речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси вже прибули на базу. Як повідомили представники самої авіабази, з Афганістану доставили 300 людей. Їх перевезли з Катару до Німеччини двома військово-транспортними літаками С-17. Повідомляється, що прибулих афганців тимчасово розмістять в ангарах авіабази.
У Вашингтоні сподіваються, що найближчим часом у світі зʼявляться й інші центри прийому біженців з Афганістану. 20 серпня США були змушені тимчасово призупинити евакуацію, оскільки Катар заявив, що більше не може прийняти у себе біженців. Через кілька годин польоти поновили. США також подякували Німеччині та іншим своїм партнерам за підтримку в евакуації людей з Афганістану.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.