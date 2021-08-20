Знесення садиби Барбана: Ткаченко порушив на РНБО питання про руйнування історичної частини Києва

Новини

Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністр культури Олександр Ткаченко виніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання про руйнування історичного середовища Києва.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми запросили пана Кличка на засідання РНБО, щоб поспілкуватися саме з цього питання. На превеликий жаль, він, поки що з невідомих причин не зміг бути на засіданні РНБО, тому розгляд цього питання відбувався за його відсутності», — заявив Данілов.

Секретар РНБО поскаржився, що останнім часом Київ перетворюється з міста всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на небезпечну та хаотичну забудову. РНБО ухвалила протокольне доручення місцевій владі перевірити всі обʼєкти, які підпадають під охорону згідно із законом про культурну спадщину.