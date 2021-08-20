У Росії стверджують, що на виборах до Держдуми хочуть проголосувати 90 тисяч мешканців окупованого Донбасу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Alexander Reka \ TASS via Getty Images
Для участі в електронному голосуванні на виборах до російської Держдуми нібито подали заяви понад 90 тисяч жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей.
Про це заявив глава московського штабу зі спостереження за виборами Олексій Венедиктов, повідомляє «Эхо Москвы».
Він також уточнив, що йдеться про мешканців Донбасу, які отримали російські паспорти.
- ЦВК Росії ухвалила постанову, згідно з якою жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на російських виборах до Державної думи. Там зазначили, що онлайн-голосування відбудеться в низці російських регіонів, зокрема в Ростовській області. Саме там зареєстровано найбільше людей, які отримали російський паспорт у спрощеному порядку — після указу президента Володимира Путіна про надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через дозвіл голосувати жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами на виборах до Держдуми РФ.
- Вибори до Державної думи Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Але Путін підписав указ про розширення дат голосування, тому вибори триватимуть з 17 до 19 вересня. Також росіяни обиратимуть очільників дев’яти суб’єктів РФ і депутатів 39 регіональних парламентів.