Меркель приїхала в Росію на переговори з Путіним. Вони обговорюватимуть Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель прилетіла в Москву на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Як зазначає Meduza, востаннє у статусі канцлера.
Зустріч проходить у Великому кремлівському палаці. Кремль повідомляє, що лідери країн обговорять «стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва», а також актуальні міжнародні та регіональні питання.
Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт вказував, що голови країн обговорять боротьбу із коронавірусом, ситуацію в Афганістані та Білорусі, війну на Донбасі, газопровід «Північний потік — 2». Німеччина наполягатиме на збереженні ролі України як країни-транзитера російського газу.
Після Москви Меркель приїде до Києва на переговори з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі обговорять гарантії Німеччини в разі запуску газопроводу, а також війну на Донбасі. Президент Зеленський раніше наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу. Також Зеленський говорив, що сподівається на певні домовленості, з якими Меркель прибуде до Києва.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» вже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають усім сторонам.
- У кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року.