Ілон Маск повідомив про розробку робота-гуманоїда Tesla Bot. Прототип обіцяє показати вже наступного року

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Tesla

Компанія Tesla розробляє робота-гуманоїда Tesla Bot, прототип якого зʼявиться вже у 2022 році. Про це повідомив гендиректор корпорації Ілон Маск на конференції AI Day, повідомляє Reuters.

Він також продемонстрував короткий презентаційний ролик нової розробки. Робот буде приблизно 170 см заввишки і важитиме 57 кг. Замість «обличчя» у нього буде екран для виведення корисної або сервісної інформації. У Tesla Bot компанія використає частину власного апаратного та програмного забезпечення, що встановлене в її електрокарах.

Як зазначає Reuters, Маск раніше неодноразово говорив про свої побоювання щодо штучного інтелекту. Але на презентації Tesla Bot він сказав, що робот буде «доброзичливим», а людина зможе «втекти» або «пересилити» його. Які ще заходи безпеки будуть вжиті — Маск не уточнив.

В описі на сайті компанії зазначається, що робот призначений для виконання небезпечних, повторюваних і нудних для людей завдань.

Tesla

Маск на презентації не уточнив, скільки коштуватиме робот-гуманоїд, але підкреслив, що завдання компанії — зробити машину не «супер дорогою».