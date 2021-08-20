У річницю свого отруєння Навальний закликав Захід запровадити санкції проти оточення Путіна
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Російський опозиціонер Олексій Навальний до річниці свого отруєння написав колонку для західних ЗМІ та закликав країни Заходу активніше боротися з корупцією у світі.
Матеріал опублікували у британській The Guardian, французькій Le Monde і німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У статті Навальний пропонує пʼять кроків для боротьби з корупцією у світовому масштабі та зазначає, що після його отруєння система стала ще жорстокішою.
«Рівно рік тому я не помер від отруєння хімічною зброєю і, схоже, корупція зіграла чималу роль в тому, що я вижив. Вона заразила всю державну систему Росії, зокрема спецслужби», — написав опозиціонер.
Він вважає, що важливим аспектом корупції в авторитарних країнах є використання нею фінансової інфраструктури Заходу — у 90% випадків вкрадене зберігається саме там.
«Чиновник, який працює на автократа, краще за будь-кого іншого знає, як важливо тримати свій капітал подалі від колег і боса. Усе, що потрібно західним лідерам, — це проявити рішучість і політичну волю. Треба перетворити корупцію з джерела безмежних можливостей на обтяжливий тягар для еліт, які працюють на автократів», — підкреслив Навальний.
Відтак опозиціонер виступає за запровадження на Заході спеціального критерію «країни, що сприяють корупції». У такому разі, на його переконання, виникне можливість ухвалювати єдині заходи проти цілої групи держав.
Він пропонує перейти до максимальної прозорості у відносинах з такими країнами.
«Уся документація до контрактів, укладених між західними компаніями та їхніми контрагентами з країн корупційних ризиків повинна бути опублікована, якщо ці контракти пов’язані з державою, посадовцями та їхніми родичами», — запропонував Навальний.
Також він пропонує запровадити персональні санкції проти роти багатих бізнесменів з оточення таких лідерів, як Володимир Путін.
У спеціальній заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International йдеться, что канцлеру ФРН варто продовжувати вимагати від влади РФ прозорого і конкретного розслідування отруєння російського опозиціонера.
- Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська із сильним отруєнням 20 серпня. Тоді він впав у кому. 21 серпня Навального відправили літаком до Німеччини. 2 вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика отруїли речовиною з групи «Новачок».
- 23 вересня Навального виписали з «Шаріте». Представники політика заявили, що пляшку зі слідами «Новачка» вилучили з його готельного номера в Томську та перевезли до Німеччини.
- 6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Отруту виявили в його біомедичних пробах. Речовина, якою його отруїли, формально не заборонена, але за своєю структурою схожа на два хімікати з групи «Новачок», які заборонили в листопаді 2019 року.