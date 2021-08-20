Мінцифри пояснило, у чому різниця між внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатами в «Дії»

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Орієнтовно з 21 серпня українці зможуть згенерувати у застосунку «Дія» COVID-сертифікат та подорожувати з ним у всі країни Європейського Союзу. Втім Мінцифри розробило не один, а два документи: для внутрішнього та міжнародного використання.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів один із розробників сертифікату Мстислав Баник.

Внутрішній сертифікат містить більше інформації, яка дозволяє ідентифікувати особу, а міжнародний — більше медичної інформації, яка потрібна для підтвердження стану здоровʼя особи.

У документі для використання в межах країни буде вказане прізвище, імʼя та по батькові, дата народження, фотографія і термін дії щеплення.

«Мінцифри в цьому випадку є технічним реалізатором, тому питання про те, як будуть використовувати сертифікати, краще уточнювати у Міністерства охорони здоровʼя», — зазначив фахівець, маючи на увазі, що тільки МОЗ може встановлювати правила, де саме всередині країни потрібен цей документ.

Що стосується міжнародного сертифіката, то в ньому фотографії не буде.

«Там буде імʼя і прізвище англійською, дата народження, частково інформація про серію і номер закордонного паспорта і інформація про вакцину — її назва, дата останнього щеплення, термін дії сертифіката, і хто згенерував сертифікат [у нашому випадку «Дія»]. Це та інформація, яка знадобиться при перетині кордону», — зазначив Баник.

На запитання, скільки коштувала така розробка для державного бюджету, розробник відповідає:

«Ковідні сертифікати розробляє інхауз-команда на базі Державного підприємства «Дія». Якогось екстра фінансування Міністерство не робило. Команда працювала в межах зарплат».