NASA призупинило співпрацю із SpaceX через позов Джеффа Безоса

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NASA призупинило роботу над виготовленням космічного модуля для висадки на Місяць разом з компанією Ілона Маска SpaceX через судовий позов компанії мільярдера Джеффа Безоса.

Про це повідомляє Reuters.

Космічна компанія Безоса Blue Origin подала до федерального суду США позов проти NASA з приводу контракту вартістю 2,9 мільярда доларів, який космічна агенція у квітні уклала з компанією Ілона Маска SpaceX. За домовленостями SpaceX мала виготовити космічний модуль для висадки на Місяць.

Однак Blue Origin заявляє, що контракт порушує правила вільної конкуренції. Компанія Безоса також працювала над місячним модулем для NASA та пропонувала агенції альтернативний проєкт апарата.

Управління державної звітності США підтримало рішення NASA обрати єдиного постачальника місячного модуля.

«В обмін на тимчасове припинення робіт усі сторони погодилися на прискорений графік судових розглядів, який завершиться 1 листопада. Представники NASA продовжують працювати з Міністерством юстиції над розглядом деталей справи і сподіваються на своєчасне розвʼязання цього питання», — зазначили представники NASA.