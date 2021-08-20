NASA приостановило сотрудничество со SpaceX из-за иска Джеффа Безоса

NASA приостановило работу над изготовлением космического модуля для высадки на Луну вместе с компанией Илона Маска SpaceX из-за судебного иска компании миллиардера Джеффа Безоса.

Об этом сообщает Reuters.

Космическая компания Безоса Blue Origin подала в федеральный суд США иск против NASA по поводу контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов, который космическое агентство в апреле заключило с компанией Илона Маска SpaceX. По договоренностям SpaceX должна была изготовить космический модуль для высадки на Луну.

Однако Blue Origin заявляет, что контракт нарушает правила свободной конкуренции. Компания Безоса также работала над лунным модулем для NASA и предлагала агентству альтернативный проект аппарата.