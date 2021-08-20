Зеленський: Після запуску «Північного потоку — 2» ціни на газ в Україні можуть вирости
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Президент України Володимир Зеленський допустив підвищення тарифів на природний газ для українців після того як буде запущений російський газопровід «Північний потік — 2».
Про це він розповів в інтервʼю журналістам Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» та «Нової газети», інформує пресслужба Офісу президента.
Глава держави також прокоментував обіцянку США та Німеччини інвестувати гроші у відновлювану енергетику України, щоб компенсувати ті збитки, які Київ понесе від газопроводу:
«Україна через припинення транзиту газу через територію країни щорічно втрачатиме близько двох мільярдів доларів», — наголосив президент, маючи на увазі, що компенсації не окуплять цього.
Крім того, вважає Зеленський, можуть зрости ціни на газ для українських споживачів через те, що по українському трубопроводу буде транспортуватися менше палива.
«Північний потік — 2» — це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу і тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необовʼязково купувати кулемети, щоб завдати шкоди, досить використовувати економічні інструменти», — сказав він.
На думку президента, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва «зеленого» водню.
«Технічно ми навіть змогли б транспортувати «зелений» водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку», — резюмував він.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Україна та Польща будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу: будівництво труби створило політичну кризу, кризу у сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України й Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» вже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають усім сторонам.
- У кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року.