Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на екстрену онлайн-зустріч через ситуацію в Афганістані

Новини

NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію в Афганістані і присвячену їй екстрену онлайн-зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

Про це Блінкен повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Генеральний секретар Єнс Столтенберг і я обговорили підготовку до віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 20 серпня щодо Афганістану. Ми також наголосили на важливості тісної координації для безпечної і впорядкованої евакуації союзників і наших афганських партнерів», — написав він.

Раніше Столтенберг заявляв на своїй сторінці у соцмережі, що скликав на 20 серпня позачергову віртуальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО, щоб продовжити тісну координацію і обговорити загальний підхід до Афганістану.