Тисячі одиниць бронетехніки і десятки — авіації. Reuters розповів про трофеї талібів в Афганістані

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Бойовики ісламського руху «Талібан» отримали не тільки Афганістан, але й тисячі одиниць американського озброєння, зокрема авіацію.

Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців.

За оцінками військових і чиновників, таліби захопили основні арсенали урядових військ. Усе, що не було знищено в боях, тепер належить «Талібану». За попередніми оцінками розвідки США, їм дісталося 2 тисячі одиниць колісної бронетехніки, наприклад HMMWV, і до 40 одиниць авіації, включно з вертольотами UH-60 Black Hawks і дронами ScanEagle.

Кількість стрілецької зброї, гранатометів і мінометів обчислюється сотнями тисяч. Свого часу США поставили армії Афганістану не менше ніж 600 тисяч одиниць піхотної зброї, 162 тисячі одиниць обладнання звʼязку і майже 16 тисяч приладів нічного бачення. Усе це таліби активно демонстрували в соцмережах після чергового вдалого штурму.

Як пише The Intercept, найгірше, що у талібів опинилися біометричні пристрої для збору даних та ідентифікації людей — портативні біосканери HIIDE. За допомогою цих пристроїв таліби зможуть знайти всіх афганців, які співпрацювали зі США та НАТО. Видання пише, що завдяки пакистанській розвідці бойовики вже отримали доступ до бази даних населення Афганістану.

Нинішні та колишні офіційні особи США заявляють, що ймовірність використання трофеїв проти населення країни є вкрай великою. До того ж таліби можуть продати деякі зразки Китаю або Росії. Також існує ризик, що частина зброї потрапить до рук інших войовничих угруповань, таких як «Ісламська держава».

Адміністрація президента США Джо Байдена вкрай стурбована цією ситуацією і розглядає низку варіантів, серед яких знищення озброєння і авіації авіаударами.