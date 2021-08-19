Зустріч Зеленського та Байдена перенесли на 31 серпня

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Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 30 на 31 серпня.

Про це під час брифінгу у четвер, 19 серпня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«У звʼязку із розширенням елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США відбудеться 31 серпня. Ми домовились із США про перенесення цієї дати на один день, зокрема через те, що формат зустрічі президентів розширений. Це буде не тільки зустріч делегацій, але і зустріч у форматі «віч-на-віч». Це одна із домовленостей, яких ми досягнули під час мого візиту до США. Все в силі», — заявив Кулеба.

Зазначимо, що у цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня до 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

В Офісі президента вже публікували теми для обговорення з Байденом. Серед них — питання «Північного потоку — 2».

Це буде перша зустріч Зеленського та Байдена. Перша їхня телефонна розмова відбулась 2 квітня 2021 року. Тоді американський лідер вкотре підтримав територіальну цілісність і суверенітет України на тлі російської агресії в Криму і на Донбасі.