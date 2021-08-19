Байден: Американські військові перебуватимуть в Кабулі, доки не евакуюють 60 тис. осіб

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден допускає можливість, що американські військовослужбовці можуть залишитися в Кабулі й після 31 серпня. Втім вони перебуватимуть там тільки для забезпечення евакуації з Афганістану громадян США.

Про це Байден заявив у середу, 18 серпня, в інтервʼю телеканалу АВС.

Він пояснив, що усе залежить від того, якими темпами йтиме авакуація та чи зможуть військові щодня евакуювати пʼять — сім тисяч осіб.

«Наш обовʼязок полягає в тому, щоб забрати всіх тих, кого ми можемо й повинні», — наголосив Байден та додав, що йдеться про 50 — 65 тисяч осіб, зокрема людей, які співпрацювали з американцями та членів їхніх родин.

Наразі в аеропорту Кабулу для гарантування безпеки перебуває близько 4,5 тисячі американських солдатів, а з часом кількість збільшать до шести тисяч.

Президент США вказав, що Вашингтон веде переговори з талібами про евакуацію американських громадян, а також персоналу і співробітників посольства. При цьому він визнав наявність «труднощів» з евакуацією громадян Афганістану, які допомагали американцям.

Також Байден запевнив, що неможливо було уникнути хаосу, що виник в Афганістані після виведення основного контингенту американських військ.

Наразі у столиці Афганістану триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацювали зі США та союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.

Дві доби в аеропорту Кабулу спостерігався хаос — цивільні рейси досі не приймають, для них повітряні ворота столиці планують відкрити в суботу, 21 серпня. 17 серпня ситуація стабілізувалася — літаки вільно сідають і вилітають.