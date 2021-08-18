До Києва до Дня Незалежності України прибув військовий оркестр США

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До Києва прибув оркестр Військово-повітряних сил США, який візьме участі в офіційних урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

«Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! США підтримують Україну в її прагненні відстояти свій суверенітет і зберегти незалежність сильніше, ніж будь-коли», — сказано в повідомленні посольства.

Дипвідомство не вказало, в яких саме заходах братиме участь оркестр. Ймовірно, він пройде «коробкою» на військовому параді Хрещатиком 24 серпня.