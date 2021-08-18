До Києва до Дня Незалежності України прибув військовий оркестр США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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До Києва прибув оркестр Військово-повітряних сил США, який візьме участі в офіційних урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Про це повідомляє посольство США в Україні.
«Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! США підтримують Україну в її прагненні відстояти свій суверенітет і зберегти незалежність сильніше, ніж будь-коли», — сказано в повідомленні посольства.
Дипвідомство не вказало, в яких саме заходах братиме участь оркестр. Ймовірно, він пройде «коробкою» на військовому параді Хрещатиком 24 серпня.
- У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком і прохід техніки з «коробками» військових. У параді братимуть участь близько пʼяти тисяч військових, зокрема з інших країн.
- Репетиції параду пройдуть сьогодні, 18 серпня, 20 і 22 серпня. Поліція перекриває дороги, через що в місті затори. Також вулиці перекриють 23 і 24 серпня у дні офіційних святкувань.