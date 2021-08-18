Поліція очікує цього року в Умані понад 50 тисяч хасидів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба ДПСУ
Національна поліція очікує цього року прибуття приблизно 50 тисяч хасидів на святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) в Умані.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«І зараз наше головне завдання — щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які відбуватимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення служби», — заявив голова Нацполіції Клименко.
Він також уточнив, що водночас зараз посилено присутність правоохоронців в аеропортах. «Ми працюємо разом із прикордонною, міграційною службою для того, щоб люди могли заїхати та у безпеці відзначити свято», — розповів він.
- Раніше повідомлялося, що цього року Україна пускатиме до себе паломників-хасидів для святкування юдейського нового року (Рош га-Шана).
- У березні тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці пускатимуть в Україну на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана у вересні лише тих хасидів, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу.
- Торік Україна закрила свої кордони для іноземців із 29 серпня по 28 вересня, що припало якраз на час святкування Рош га-Шана. Але кілька тисяч паломників встигли заїхати в Україну до закриття кордонів. Решта намагалися прорватися через білоруський та польський кордони, створивши багатотисячні черги. Ізраїль попросив пропустити їх на територію України. У МЗС тоді заявили, що ситуація не дозволяє це зробити через пандемію.