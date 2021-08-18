У Києві на братському похованні учасників революції 1917—1921 років встановили сцену

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Facebook / Володимир Прокопів

У Києві встановили сцену на братському похованні учасників революції 1917—1921 років, яке внесено до реєстру нерухомих пам’яток.

Про це в середу, 18 серпня, повідомив заступник Київського міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

Він акцентує, що сцена стоїть просто на пам’ятному знаку. Хто саме її встановив — поки невідомо.

За день до цього, 17 серпня, на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили інсталяції з радянськими мотивами — конструкції були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. Ця інсталяція викликала обурення серед людей, частину її повалили представники «Нацкорпусу», а Інститут нацпамʼяті заявив, що її взагалі приберуть.