Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради 23 серпня. Що розглядатимуть нардепи

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 23 серпня.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його прессекретар Ольга Туній та опублікувала документ.

Згідно з розпорядженням, засідання відбудеться о 16:00 на вимогу 156 народних депутатів.

На позачерговій сесії розглядатимуть проєкт постанови про звернення Верховної Ради до ООН, Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародної співпраці в рамках «Кримської платформи» для протидії агресії Росії.