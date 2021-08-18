Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради 23 серпня. Що розглядатимуть нардепи
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 23 серпня.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його прессекретар Ольга Туній та опублікувала документ.
Згідно з розпорядженням, засідання відбудеться о 16:00 на вимогу 156 народних депутатів.
На позачерговій сесії розглядатимуть проєкт постанови про звернення Верховної Ради до ООН, Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародної співпраці в рамках «Кримської платформи» для протидії агресії Росії.
- Нагадаємо, 23 серпня в Києві відбудеться саміт «Кримської платформи». Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Кількість підтверджених учасників установчого саміту перевищила 40 країн.
- 24 серпня Україна святкуватиме 30 років незалежності. У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі та проліт повітряної колони над Хрещатиком.
- Цього ж дня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил, а після цього на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни». У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери і балету, а також симфонічний оркестр. Завершиться музичне шоу яскравими феєрверками.