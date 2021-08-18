У Києві обшукують Департамент освіти КМДА. Посадовців підозрюють у привласненні понад мільйона гривень

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Петро Порошенко / Flickr

У Києві правоохоронці прийшли з обшуком до Департаменту освіти КМДА — посадовців підозрюють у нецільовому використанні коштів із бюджету.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Департаменту та комунального підприємства «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва» упродовж 2019—2020 років, порушивши закон, внесли до плану використання бюджетних коштів видатки на цілі, які не були передбачені розпорядженням КМДА та бюджетом Києва.

Як зазначається, гроші мали піти на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів і лічильників опалення в закладах освіти столиці.

Наразі посадовців підозрюють у привласненні понад мільйона гривень (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 Кримінального кодексу України).

Також обшуки проводять в КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва».

Про обшуки в Департаменті освіти і науки Києва також повідомила на своїй сторінці у Facebook його директорка Олена Фіданян.