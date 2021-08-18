У Росії запускають програму заохочення вакцинації. Серед учасників проведуть лотерею, переможці якої отримають 100 тисяч рублів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Sean Gallup / Staff
У Росії протягом осені буде діяти програма заохочення громадян, які вакцинувалися від коронавірусу. Серед них двічі розіграють грошові призи по 100 тисяч рублів.
Постанову з правилами цієї лотереї вже підписав премʼєр-міністр Михайло Мішустін, повідомили у пресслужбі уряду РФ.
Згідно з документом, програма діятиме з 1 вересня до 1 грудня, у ній візьмуть участь всі вакциновані громадяни віком від 18 років на підставі даних Єдиного реєстру вакцинованих за унікальним номером запису.
Як зазначається, розіграш проведуть двічі. Комп’ютер за допомогою технології алгоритму випадкової вибірки визначить переможців зі списку учасників. Загалом буде визначено 1 000 переможців. Кожен отримає по 100 тисяч рублів. Отримати приз можна буде на банківську карту «Мир».
- Компанія Amazon вирішила розіграти серед своїх вакцинованих працівників грошовий приз у розмірі $500 тисяч, автомобілі та путівки.
- У США у деяких штатах за щеплення платять $100, Гонконг пропонував золоті злитки і діамантовий годинник Rolex, Британія — знижки на таксі та продукти.
- В Україні за вакцинацію від коронавірусу у столичному ТРЦ Blockbuster Mall видаватимуть безкоштовні квитки на футбольні матчі. До того ж ті, хто вакцинується в центрах масової вакцинації чи пунктах щеплення цього тижня, зможуть отримати квитки на концерт до Дня Незалежності на НСК «Олімпійський».