НАТО попереджує про дистанційні удари по Афганістану в разі появи «Аль-Каїди»
- Автор:
- Олег Панфілович
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не виключають можливості завдання дистанційних ударів по терористах в Афганістані — передусім, йдеться про такі угруповання, як «Аль-Каїда», якщо вона повернеться до країни.
Про це він заявив на пресконференції.
«Угода між США і «Талібаном», укладена в лютому 2020 року, передбачає, що американські війська виходять з Афганістану разом із союзниками по НАТО, але водночас таліби гарантують, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму», — заявив він.
За його словами, НАТО очікує від «Талібану» дотримання цих домовленостей. «Але союзники по НАТО зберігають здатність завдавати ударів по терористичних групах дистанційно, якщо ми побачимо, що ці терористичні групи намагаються утвердити себе і знову планують атаки проти країн-учасниць НАТО», — додав генсек.
Столтенберг додав, що «крах» Афганістану стався швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить здебільшого на політичному керівництві країни.
«Останніми тижнями ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, якої ми не могли очікувати», — сказав Столтенберг.
Він пояснив, що деякі частини афганських сил безпеки відважно билися, але вони були неспроможні захистити безпеку у країні, тому що, зрештою, афганське політичне керівництво не змогло протистояти «Талібану».
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв. Вісьмох українців вивезли вранці 16 серпня. Наразі там залишаються ще 153 українці (літак не може вилетіти).
- У вівторок бойовики руху «Талібан» дали першу пресконференцію. На ній вони говорили про безпеку та права жінок, а журналістів просили «справедливо» висвітлювати події та обіцяли змінити країну.