НАТО попереджує про дистанційні удари по Афганістану в разі появи «Аль-Каїди»

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не виключають можливості завдання дистанційних ударів по терористах в Афганістані — передусім, йдеться про такі угруповання, як «Аль-Каїда», якщо вона повернеться до країни.

Про це він заявив на пресконференції.

«Угода між США і «Талібаном», укладена в лютому 2020 року, передбачає, що американські війська виходять з Афганістану разом із союзниками по НАТО, але водночас таліби гарантують, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму», — заявив він.

За його словами, НАТО очікує від «Талібану» дотримання цих домовленостей. «Але союзники по НАТО зберігають здатність завдавати ударів по терористичних групах дистанційно, якщо ми побачимо, що ці терористичні групи намагаються утвердити себе і знову планують атаки проти країн-учасниць НАТО», — додав генсек.

Столтенберг додав, що «крах» Афганістану стався швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить здебільшого на політичному керівництві країни.

«Останніми тижнями ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, якої ми не могли очікувати», — сказав Столтенберг.

Він пояснив, що деякі частини афганських сил безпеки відважно билися, але вони були неспроможні захистити безпеку у країні, тому що, зрештою, афганське політичне керівництво не змогло протистояти «Талібану».