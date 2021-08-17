«Талібан» оголосив «загальну амністію» урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Aslan Media / Flickr
Представники руху «Талібан» оголосили «загальну амністію» для урядовців Афганістану і закликали їх повернутися до роботи.
Про це з посиланням на заяву талібів повідомляє AFP.
«Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні повернутися до свого звичайного життя з повною впевненістю», — заявили таліби.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв.
- 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Американська компанія Maxar опублікувала супутникові знімки аеропорту Кабулу під час штурму біженцями.