«Талібан» оголосив «загальну амністію» урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи

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Aslan Media / Flickr

Представники руху «Талібан» оголосили «загальну амністію» для урядовців Афганістану і закликали їх повернутися до роботи.

Про це з посиланням на заяву талібів повідомляє AFP.

«Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні повернутися до свого звичайного життя з повною впевненістю», — заявили таліби.