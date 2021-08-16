Міносвіти назвало фейком інформацію про скасування початку навчального року з 1 вересня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pixabay
Міністерство освіти і науки спростувало інформацію в соціальних мережах про те, що початок навчального року з 1 вересня скасовано.
Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
Там нагадали, що нещодавно міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що за будь-якого рівня епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання. Міністерство закликало користуватися лише перевіреними джерелами та слідкувати за новинами, які стосуються освіти, на офіційних сторінках відомства.
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