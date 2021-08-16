Девʼять евакуйованих з Афганістану осіб попросили про статус біженця в Україні

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Jason Florio / CORBIS / Corbis via Getty Images

Девʼять громадян Афганістану, з тих кого Україна евакуювала в ніч на 16 серпня, попросили надати їм статус біженця.

Про це пише «Українська правда».

«Сьогодні вночі рейсом із Кабулу у столичний аеропорт прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Серед них — громадяни України, Республіки Білорусь, Таджикистану, Хорватії, Нідерландів і більшу частину становили громадяни Афганістану. Це ті громадяни, які потребували евакуації, та в співпраці з МЗС України потрапили на борт літака», — зазначив він.

Серед 8 громадян України, які прибули з Афганістану, троє членів екіпажу. Всіх українців безперешкодно пропустили в країну. За словами Демченка, незначна частина громадян Афганістану мала посвідки на проживання в Україні, 9 із прибулих подали заяву про надання їм статусу біженця. Частина вилетіла до різних міст світу (Стамбул, Париж, Софія).

Тих, кому не було куди відлітати, пропустили на територію України, де їх передали співробітникам Міграційної служби. Демченко пояснив, що Міграційна служба займатиметься їхнім розміщенням та перебуванням на території України.