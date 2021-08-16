Девʼять евакуйованих з Афганістану осіб попросили про статус біженця в Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Jason Florio / CORBIS / Corbis via Getty Images
Девʼять громадян Афганістану, з тих кого Україна евакуювала в ніч на 16 серпня, попросили надати їм статус біженця.
Про це пише «Українська правда».
«Сьогодні вночі рейсом із Кабулу у столичний аеропорт прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Серед них — громадяни України, Республіки Білорусь, Таджикистану, Хорватії, Нідерландів і більшу частину становили громадяни Афганістану. Це ті громадяни, які потребували евакуації, та в співпраці з МЗС України потрапили на борт літака», — зазначив він.
Серед 8 громадян України, які прибули з Афганістану, троє членів екіпажу. Всіх українців безперешкодно пропустили в країну. За словами Демченка, незначна частина громадян Афганістану мала посвідки на проживання в Україні, 9 із прибулих подали заяву про надання їм статусу біженця. Частина вилетіла до різних міст світу (Стамбул, Париж, Софія).
Тих, кому не було куди відлітати, пропустили на територію України, де їх передали співробітникам Міграційної служби. Демченко пояснив, що Міграційна служба займатиметься їхнім розміщенням та перебуванням на території України.
- 15 серпня ісламістський рух «Талібан» захопив владу в Афганістані, після того як тоді ще чинний президент Ашраф Гані покинув країну. Таліби зайняли президентський палац. Тепер люди, боячись повернення шаріату, тікають із країни. Вони штурмують літаки, аби потрапити на борт і втекти з країни.
- «Талібан» було створено у 1994 році. З 1996 до 2001 року таліби були при владі в Афганістані та контролювали більшість території країни. Після повалення свого уряду у 2001 році таліби розпочали бойові дії проти влади.
- Після терактів 11 вересня 2001 року у США та відмови «Талібану» видати американцям лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бен Ладена до країни ввели американські війська.
- У лютому 2020 року представники США і руху «Талібан» підписали мирну угоду, яка передбачала виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. До кінця літа 2021 року весь американський контингент мав покинути країну. Утім, після послаблення військової підтримки таліби почали наступ і без бою захопили 21 з 34 столиць Афганістану. Після цього вони взяли Кабул.