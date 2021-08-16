Прессекретарку Навального засудили до 1,5 року обмеження волі через акції протесту в січні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Kira Yarmysh / Instagram
Преображенський суд Москви визнав прессекретарку російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш винною у підбурюванні людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм під час акції протесту у Москві 23 січня і присудив їй 1,5 року обмеження волі.
Про це з посиланням на рішення суду пише Интерфакс.
Згідно з ухвалою, Ярмиш заборонено змінювати місце проживання без повідомлення, відвідувати масові заходи, виїжджати за межі Москви і Московської області. Вона також зобовʼязана раз на місяць відмічатися в кримінальній виконавчій інспекції.
Зазначимо, прокурор під час судових дебатів просив засудити Ярмиш до двох років позбавлення волі.
Адвокат прессекретарки Навального запевнила, що рішення суду будуть оскаржувати.
- На початку червня президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти «Фонду боротьби з корупцією» увʼязненого опозиціонера Олексія Навального. Закон забороняє брати участь у виборах людям, «причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації».
- 9 червня 2021 року Московський міський суд визнав організації «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» і штаби Навального екстремістськими.
- 26 липня в Росії заблокували сайти Навального і його соратників. Незабаром брат Навального отримав рік умовно за «порушення санітарних норм на акції протесту», а суд у Москві обмежив свободу соратниці Навального Соболь через акції протесту в січні.