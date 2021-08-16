Прессекретарку Навального засудили до 1,5 року обмеження волі через акції протесту в січні

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Kira Yarmysh / Instagram

Преображенський суд Москви визнав прессекретарку російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш винною у підбурюванні людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм під час акції протесту у Москві 23 січня і присудив їй 1,5 року обмеження волі.

Про це з посиланням на рішення суду пише Интерфакс.

Згідно з ухвалою, Ярмиш заборонено змінювати місце проживання без повідомлення, відвідувати масові заходи, виїжджати за межі Москви і Московської області. Вона також зобовʼязана раз на місяць відмічатися в кримінальній виконавчій інспекції.

Зазначимо, прокурор під час судових дебатів просив засудити Ярмиш до двох років позбавлення волі.

Адвокат прессекретарки Навального запевнила, що рішення суду будуть оскаржувати.