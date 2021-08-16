Україна посилює посольство в Таджикистані, щоб евакуювати всіх українців з Афганістану
- Автор:
- Софія Телішевська
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Таджикистані, аби більша кількість людей мали змогу евакуюватися з країни після захоплення влади талібами в Афганістані.
Про це міністр повідомив у Twitter.
«В умовах поточної ситуації в Афганістані доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег у Душанбе. Тепер дві українські дипмісії — у Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам», — зазначив міністр.
Українським літаком уже вивезли майже 80 людей, серед яких було вісім українців. Літак забрав з Кабулу громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану, Таджикистану.
Нагадаємо, 15 серпня ісламістський рух «Талібан» захопив владу в Афганістані, після того як тоді ще чинний президент Ашраф Гані покинув країну. Таліби зайняли президентський палац. Тепер люди, боячись повернення шаріату, тікають із країни. Вони штурмують літаки, аби потрапити на борт і втекти з країни.
- «Талібан» було створено у 1994 році. З 1996 до 2001 року таліби були при владі в Афганістані та контролювали більшість території країни. Після повалення свого уряду у 2001 році таліби розпочали бойові дії проти влади.
- Після терактів 11 вересня 2001 року у США та відмови «Талібану» видати американцям лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бен Ладена до країни ввели американські війська.
- У лютому 2020 року представники США і руху «Талібан» підписали мирну угоду, яка передбачала виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. До кінця літа 2021 року весь американський контингент мав покинути країну. Утім, після послаблення військової підтримки таліби почали наступ і без бою захопили 21 з 34 столиць Афганістану. Після цього вони взяли Кабул.