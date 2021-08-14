У Франції вже пʼятий тиждень поспіль протестувальники вимагають скасувати «паспорти здоров’я»

Новини

The Hill

У Франції п’яту суботу поспіль проходять акції протесту проти впровадження COVID-паспортів та обовʼязкової вакцинації медиків.

Про це повідомляє BFMTV.

Акції почались у десятках великих і малих міст — Парижі, Марселі, Тулузі, Ліоні, Ніцці, Ліллі, Нарбонні та інших. Загалом активісти анонсували 200 демонстрацій, три з яких пройшли у столиці країни.

Першу — організував Флоріан Філіппо, колишній соратник Марін Ле Пен з «Національного об’єднання». Колона людей пройшла від площі Каталонії до Порт-Руаяль.

Другу акцію протесту організували активісти, які наближені до «жовтих желетів» — вони зібралась біля Порт Доре, а третя — вирушила від площі Пляс де Бурс. Учасники акцій вигукували «Так, свободі вибору», «Давайте звільнимо Францію», «Макрона у відставку», «Стоп корона безумству»,

Акції пройшли мирно, без інцидентів. Тільки у Ліоні повідомляють про штовханину протестувальників з поліцією — правоохоронці застосували сльозогінний газ.

В містечку По на крайньому півдні країни окремі учасники акції закидали фарбою фасад приміщення з офісами ЗМІ та кричали їм «Колаборанти».

За оцінками Міністерства внутрішніх справ, на акції протесту вийшли понад 237 тисяч людей.

Протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обовʼязкову вакцинацію медпрацівників, пожежників і рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих паспортів здоровʼя.

З 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоровʼя, деякі торгові центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно довести вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж предʼявити актуальний негативний тест. Раніше таке правило діяло для закладів культури та дозвілля.