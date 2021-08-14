Після сутичок на Банковій поліція відкрила кримінальне провадження

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції протесту на Банковій .

Про це пресслужба відомства повідомила у коментарі «Бабелю».

Представники партії «Національний корпус» і кількох громадських організацій 14 серпня прийшли на акцію протесту до Офісу президента України. Між протестувальниками та поліцейськими відбулася штовханина, в поліції заявили про провокації з боку мітингувальників.

Травми отримали семеро поліцейських і один нацгвардієць. Також відомо як мінімум про одного постраждалого серед протестувальників.

«Нацкорпус» анонсував акцію протесту після того, як у представників цієї організації у Харкові провели обшуки.