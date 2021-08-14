У Росії третій день поспіль фіксують рекордну смертність від коронавірусу

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У Росії за добу пʼятниці, 13 серпня, від коронавірусу померли 819 людей. Третій день поспіль кількість померлих перевищує 800.

Про це свідчать дані Оперативного штабу Росії з боротьби з коронавірусом, оприлюднені 14 серпня.

Попередній рекорд був зафіксований 13 серпня (тоді померли 815 людей) та 12 серпня (808 смертей).

Загалом у РФ за весь час пандемії офіційно коронавірусом заразилися понад 6,6 мільйона людей, із них 5,9 мільйона одужали, а 169 683 померли.