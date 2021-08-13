У Києві невідомі молодики намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном і нардепом Беленюком

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

У Києві на Печерську в пʼятницю, 13 серпня, невідомі молодики підійшли до олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби, чинного нардепа Жана Беленюка і почали ображати його через колір шкіри.

Про це сам нардеп повідомив у Facebook.

«Викрикуючи образливі речі типу «Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» і «Вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…» — зазначив Беленюк.

Спортсмен дещо обурений тим, що в європейській державі можна почути расистські образи, а олімпійський чемпіон не може почуватися безпечно на своїй батьківщині та в рідному місті.

Поліція ж відкрила провадження за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхньої раси.

Жан Беленюк — народний депутат фракції «Слуга народу», олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби (здобув золото на Олімпіаді-2020 у Токіо). Він народився у Києві у 1991 році. По батькові він — Венсанович. Батько майбутнього знаменитого спортсмена — руандієць-хуту за національністю. Він зустрічався з мамою спортсмена Світланою 5 років, а потім його викликали на батьківщину, де тривала громадянська війна. Більше в Україну Венсан не повернувся. У 2001 році він загинув в автокатастрофі. Жан знає його тільки по фотографіях.