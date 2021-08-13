Оригінал Конституції Пилипа Орлика можна буде побачити до листопада у Софійському соборі в Києві

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року можна буде побачити з 16 серпня до 14 листопада 2021 року у Софійському соборі в Києві. Про це повідомив Офіс президента у пʼятницю, 13 серпня.

Конституція Пилипа Орлика прибула в Україну 10 серпня 2021 року — вперше за 311 років з часу свого створення. Цей документ вважається однією з перших конституцій Європи. Він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю. Хоча реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася на чужині, а її творці не мали змоги повернутися на батьківщину, але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

Пресслужба Офісу президента України

Конституцію Пилипа Орлика ухвалили на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Її уклали у двох примірниках: українською та латинською мовами та вона має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі (звідти її нам і привезли).

ОП зазначає, що переговори щодо того, аби доставити оригінал в Україні, тривали багато місяців, адже шведська сторона була готова надавати лише копії документа. Однак завдяки роботи дипломатів Національний архів Швеції погодився надати в позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика.