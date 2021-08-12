Купили квитки і дали €300. З Литви вилетів перший нелегальний іракський мігрант, який потрапив до країни через Білорусь

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Перший нелегальний мігрант з Іраку, який потрапив до Литви з Білорусі, вилетів з Вільнюського міжнародного аеропорту.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Литви.

«Іракець, який незаконно перетнув литовсько-білоруський кордон, погодився повернутися в країну походження відповідно до нової процедури добровільного повернення», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Литва оплатила йому квитки та виплатила фінансову допомогу у розмірі €300.

Наразі щонайменше десять громадян Іраку та інших країн, які нелегально перетнули литовський кордон, готуються найближчим часом залишити територію країни.

За даними МВС Литви, чоловік незаконно вʼїхав в Литву 20 червня і подав прохання про надання притулку, проте Департамент міграції вирішив йому відмовити.

Загалом з квітня було ухвалено 128 рішень про відмову в наданні притулку, переважно громадянам Іраку. Від початку року литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули 4 115 мігрантів.