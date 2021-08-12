Україна відправила Литві гуманітарну допомогу — колючий дріт для облаштування кордону з Білоруссю

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Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарного вантажу — колючого дроту для посилення охорони кордонів із Білоруссю через наплив мігрантів.

Про це пише пресслужба ДСНС.

«Вантаж супроводжує група співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що це лише перший із трьох етапів допомоги, яку Україна відправить до Литви.