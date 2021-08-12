Україна відправила Литві гуманітарну допомогу — колючий дріт для облаштування кордону з Білоруссю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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lgbsneak / Flickr
Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарного вантажу — колючого дроту для посилення охорони кордонів із Білоруссю через наплив мігрантів.
Про це пише пресслужба ДСНС.
«Вантаж супроводжує група співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що це лише перший із трьох етапів допомоги, яку Україна відправить до Литви.
- Литва, так само як Польща та Латвія, протистоїть потоку нелегальних мігрантів з Білорусі. Кордон перетинають вихідці з Іраку і Афганістану, через що країнам довелося посилювати прикордонні загони та залучати військових.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститися за санкції). У серпні стало відомо, що в Литві через наплив мігрантів їм видаватимуть по €300, щоб вони покинули країну.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.