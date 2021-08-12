Human Rights Watch назвала ракетні обстріли території Ізраїлю військовими злочинами

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Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що ракетні обстріли територій Ізраїлю палестинськими формуваннями з сектора Гази під час конфлікту в травні цього року прирівнюються до військових злочинів.

Про це повідомляє ВВС.

Пуски ракет бойовиками ХАМАС названі грубим порушенням законів війни. Такого висновку дійшла група, яка розслідувала низку пусків. У своєму звіті HRW зазначила, що ХАМАС і бійці «Ісламського джихаду» використовували для обстрілів ракети і міномети без елементів наведення, що часто призводило до осічок і безконтрольного вогню по житлових районах.

За даними Ізраїлю, за травневу війну палестинці випустили понад 4 360 некерованих ракет і мін, внаслідок чого загинуло 13 ізраїльтян.

У повідомленні наголошується, що палестинські ракети і міномети, які дали осічки, вбили і поранили людей в Газі. За даними ізраїльських військових, в секторі Гази впало 680 ракет і мін, випущених ХАМАС. Через осічки загинув 91 палестинець.

Всього за 11 днів боїв в Газі загинуло щонайменше 260 осіб.

HRW також готує звіт по ізраїльських ударах. Минулого місяця HRW назвала військовими злочинами три авіаудари, які вбили 62 мирних жителі. Ізраїльські військові заявляють, що наносили удари лише по військових цілях у Газі і вжили всіх заходів, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Зокрема війська використовували оповіщення і бомби-пустушки, які видають сильний гуркіт і попереджають, що будівля буде знищена.