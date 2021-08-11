Глава поліції Києва Крищенко йде у відставку

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Новицький Андрій / УНІАН

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко подав рапорт про відставку.

Про це він повідомив у своєму Facebook уранці 11 серпня.

За його словами, рапорт про відставку задовільнили вчора.

«Я подав рапорт про відставку. І вчора [10 серпня] його задовільнили. Більше ніж пʼять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто — успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям», — написав Крищенко.

Зазначимо, що з початку серпня почала ширитись інформація про відставку Крищенка, але в поліції це заперечували. Крім того, 6 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки рішення про його відставку поки не ухвалили.

Крищенко обіймав посаду заступника голови Нацполіції — начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.