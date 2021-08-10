«Білорусь у боргу не залишиться». Лукашенко доручив уряду підготувати заходи у відповідь на нові санкції Заходу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти санкцій Великої Британії, США та Канади.
Про це заявила його прессекретарка Наталія Ейсмонт, повідомляє державне агентство БелТА.
«Глава держави доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкційного витка. Білорусь у боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми вжиємо відповідних заходів», — сказала вона.
- 9 серпня Сполучені Штати Америки та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі. Також цього дня про санкції проти Білорусі повідомила і Велика Британія, адже саме цього дня в 2020 році у країні почались масові протести проти фальсифікації на президентських виборах, на яких вкотре переміг Лукашенко.
- Проти режиму Лукашенка санкції вводять з 2020 року, після фальсифікації виборів, силового придушення протестів і переслідування всіх незгодних.
- У ЄС заявили, що знімуть санкції проти Білорусі лише після припинення всіх репресій та звільнення політв’язнів.