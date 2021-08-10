«Білорусь у боргу не залишиться». Лукашенко доручив уряду підготувати заходи у відповідь на нові санкції Заходу

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти санкцій Великої Британії, США та Канади.

Про це заявила його прессекретарка Наталія Ейсмонт, повідомляє державне агентство БелТА.

«Глава держави доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкційного витка. Білорусь у боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми вжиємо відповідних заходів», — сказала вона.