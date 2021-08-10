За голову Харківської облради Товмасяна, підозрюваного в хабарництві, внесли заставу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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пресслужба Харківської обласної ради
За голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли майже 3 мільйони гривень застави. Посадовця підозрюють в отриманні хабаря в понад мільйон гривень.
Про це повідомила представниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис, повідомляє РБК-Україна.
«Сьогодні [10 серпня] за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень», — сказала вона.
Водночас представниця ВАКС відмовилася назвати прізвище особи, яка внесла заставу.
- 22 липня правоохоронці провели обшуки в Харківській облраді. Тоді джерело Depo.Харків у правоохоронних органах повідомляло про обшуки в кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.
- Того дня заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі в 1 мільйон 50 тисяч гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. ВАКС посадив Малиша на два місяці до СІЗО.
- 4 серпня Національне антикорупційне бюро оголосило Артуру Товмасяну підозру в хабарництві. Після цього фракція «Слуга народу» в Харківській облраді відразу виключила його зі свого складу.
- 5 серпня ВАКС обрав Товмасяну запобіжний захід.