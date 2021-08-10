ДБР оголосило підозру екссудді апеляційного суду Луганщини, яка перейшла до «Верховного суду ЛНР»
- Автор:
- Олег Панфілович
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YouTube / Луганский Информационный Центр
Державне бюро розслідувань оголосило підозру екссудді Апеляційного суду Луганської області в державній зраді.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У 2014 році, після захоплення частини Луганської області російськими військами, вона не прибула на підконтрольну українській владі територію. Натомість колишня суддя почала активно працювати на самопроголошену владу в «ЛНР». Жінка увійшла до складу робочої групи «ЛНР», де розробляла закони псевдодержавного утворення.
Пізніше екссуддя подала документи для участі в конкурсі, який оголосила «кваліфікаційна колегія суддів ЛНР». За результатами «конкурсу» вона стала «суддею», а надалі отримала посаду заступника голови «Верховного суду ЛНР».
Жінці оголосили підозру за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
ДБР не вказує імені підозрюваної, однак за даними з відкритих джерел йдеться про Ніну Кравченко. У 2018 році вона очолювала «екзаменаційну комісію з прийому кваліфікаційного іспиту на посаду судді ЛНР».
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