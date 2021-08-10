До Дня Незалежності Нацбанк випустить пʼять памʼятних монет. Представлена перша

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Flickr / Національний банк України

Національний банк України до 30-го Дня Незалежності введе в обіг чотири памʼятні та одну інвестиційну монету. Сьогодні, 10 серпня, Нацбанк представив першу монету — «Відродження української державності».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі монети — поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки. Також на аверсі зображено малий герб, напис «Україна» і номінал монети. На реверсі зображено кольорову вишиту стрічку, яка символізує генетичний код нації.

Тираж монети становить 50 тисяч штук. Ціна за одиницю — 71 гривні.

Ще чотири монети представлять з 17 серпня. Це буде срібна монета номіналом 10 гривень (тираж — 3 тисячі штук, орієнтовна вартість 1 846 гривень), півкілограмова срібна монета номіналом 50 гривень (тираж — 500 штук, вартість близько 20 тисяч гривень), золота монета номіналом 250 гривень (ціна — 140 тисяч гривень), а також інвестиційна срібна монета номіналом 1 гривня (тираж — 15 000 штук), ціна якої згодом може рости через лімітовану кількість.

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