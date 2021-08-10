Україна запровадить нові санкції за переслідування ПЦУ у Криму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Володимир Шуваєв / «Бабель»
Україна запровадить нові санкції за переслідування Православної церкви України в анексованому Криму.
Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, пише пресслужба відомства.
Чиновник нагадав, що від 2014 року, після анексії, місцева окупаційна влада насильницьким шляхом намагається витіснити українську церкву з півострова. Там забирають майно у ПЦУ та забороняють богослужіння.
«Наразі Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної церкви України, очікується, що його ухвалення Кабінетом Міністрів відбудеться найближчими днями», — підкреслив він.
- Із 2019 року в Криму триває боротьба за кафедральний собор Святих Володимира і Ольги в Сімферополі, де проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, що перейшла до Православної церкви України (ПЦУ). Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало від ПЦУ звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП. У березні 2019 року російська влада в окупованому Криму подала на ПЦУ до суду, щоб забрати собор.
- 23 липня архієпископ Климент повідомив, що російські судові пристави вручили йому постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії.
- У серпні Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади, і ПЦУ почала вимагати нових санкцій проти РФ.