У Росії завели справу на соратників Навального за фінансування «екстремістської організації»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Oleg Nikishin / Epsilon / Getty Images
Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу проти соратників опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова та Івана Жданова.
Як повідомляється на сайті відомства, їх підозрюють у збиранні коштів та наданні фінансових послуг, свідомо призначених для фінансування екстремістської організації (ч. 1 ст. 282.3 КК РФ). Максимальне покарання — позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
Йдеться про збір грошей для організацій «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» і руху «Штаби Навального», які в РФ визнані екстремістськими організаціями.
За даними СК, 5 серпня Жданов, який займав раніше посаду директора ФБК, і Волков, який раніше керував штабами Навального, опублікували в мережі ролик із закликом переказувати їм гроші для підтримки вищевказаних організацій. Крім того, «вони повідомили про способи переказу грошових коштів і криптовалюти в умовах конспірації та анонімності жертводавця від правоохоронних органів».
У СК окремо зазначили, що Волков і Жданов усвідомлювали, що ці організації визнані екстремістськими. Зараз проводяться слідчі дії.
- На початку червня президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти «Фонду боротьби з корупцією» увʼязненого опозиціонера Олексія Навального. Закон забороняє брати участь у виборах людям, «причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації».
- 9 червня 2021 року Московський міський суд визнав організації «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» і штаби Навального екстремістськими.
- 26 липня в Росії заблокували сайти Навального і його соратників. Незабаром брат Навального отримав рік умовно за «порушення санітарних норм на акції протесту», а суд в Москві обмежив свободу соратниці Навального Соболь через акції протесту в січні.