США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

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Drew Angerer / Staff / Getty Images

Сполучені Штати Америки та Канада 9 серпня запровадили нові санкції проти Білорусі.

Про санкції від США повідомив президент Джо Байден, а від Канади — пресслужба Міністерства закордонних справ.

Санкції США включають блокування активів офіційних осіб Лукашенка, заморожування всіх доларових операцій для білоруських держустанов. Обмеження введуть і щодо Національного олімпійського комітету Білорусі, бізнесменів і компаній, а також щодо банку та одного з найбільших білоруських держпідприємств «Білоруськалій».

Санкцій від Канади стосуються ключових секторів білоруської економіки — калійних добрив і нафтопродуктів. Канада також зводить до мінімуму доступ білоруських державних організацій до міжнародних фінансів. Тобто їм забороняється розміщувати цінні папери і користуватися іншими засобами фінансового ринку, закривається доступ до боргового фінансування, страхування і перестрахування.

Також саме 9 серпня про санкції проти Білорусі повідомила і Велика Британія, адже саме цього дня в 2020 році у країні почались масові протести проти фальсифікації на президентських виборах, на яких вкотре переміг Лукашенко.