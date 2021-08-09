САП оскаржила у суді запобіжний захід Чаусу

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в суді запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу.

Про це повідомили агентству Укрінформ у САП.

«САП подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу», — зазначила речниця САП Ольга Постолюк.

Прокурори просять помістити Чауса у СІЗО.