Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим російським, «переступивши через Будапештський меморандум»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим «російською територією», незважаючи на норми Будапештського меморандуму.

Про це Лукашенко заявив під час прямої лінії.

Він наголосив, що наразі стосунки між Україною та Білоруссю перебувають на найнижчому політичному рівні.

«Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє», — сказав Лукашенко.

За його словами, для ухвалення такого рішення він готовий «переступити через Будапештський меморандум.

«Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розвʼязані — і Крим, і все інше. Вони заявили: Лукашенко полетить в Крим через Росію! Так ви закрили простір, я через Україну не можу полетіти. Безумці! Ще в чомусь мені дорікають, ще зовсім недавно я більше вболівав за Україну, ніж за Білорусь», — додав Лукашенко.

Нагадаємо, 1 червня Лукашенко заявив, що хоче запустити пряме авіасполучення з окупованим Кримом. За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють питання щодо відкриття авіарейсів до Криму.

Україна, низка країн Євросоюзу, Британія і США закрили авіасполучення з Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем на борту. Для «Белавіа» небо закрили 20 країн. Авіакомпанії також загрожують санкції від ЄС.